Ученые Петербурга и Белоруссии разработали технологию для лечения ДЦП
Сегодня, 8:50
Уже проведены четыре операции, в будущем технологию внедрят в лечебную практику.

Институт имени Г. И. Турнера совместно с Республиканским научно-практическим центром травматологии и ортопедии Белоруссии разработал технологию лечения нарушений опорно-двигательного аппарата у детей с ДЦП. В основе – специальная металлоконструкция. Это разработка петербургских ученых, которую изготовили на белорусском предприятии, передает телеканал "Санкт-Петербург"

Уже проведены четыре операции, в будущем технологию внедрят в лечебную практику. Разработка ученых института Турнера стала одним из 10 проектов, реализованных на базе вузов и организаций Северной столицы и Белоруссии. 

Ранее на Piter.TV: в Педиатрическом университете прооперировали новорожденную с атрезией пищевода. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: дцп, медицина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

