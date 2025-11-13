Ученые Петербурга и Белоруссии разработали технологию для лечения ДЦП

Уже проведены четыре операции, в будущем технологию внедрят в лечебную практику.

Институт имени Г. И. Турнера совместно с Республиканским научно-практическим центром травматологии и ортопедии Белоруссии разработал технологию лечения нарушений опорно-двигательного аппарата у детей с ДЦП. В основе – специальная металлоконструкция. Это разработка петербургских ученых, которую изготовили на белорусском предприятии, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Уже проведены четыре операции, в будущем технологию внедрят в лечебную практику. Разработка ученых института Турнера стала одним из 10 проектов, реализованных на базе вузов и организаций Северной столицы и Белоруссии.

Ранее на Piter.TV: в Педиатрическом университете прооперировали новорожденную с атрезией пищевода.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"