В Педиатрическом университете прооперировали новорожденную с атрезией пищевода

Врачи Петербургского государственного педиатрического медицинского университета провели две операции новорожденной девочке из Чечни. Малышка появилась на свет 3 октября, почти сразу у нее диагностировали атрезию пищевода. Это порок развития, при котором пищевод не сообщается с желудком, сообщили в вузе.

Ребенка срочно транспортировали в Северную столицу 9 октября. В тот же день выполнили инвазивное торакоскопическое вмешательство по коррекции атрезии пищевода. Операция состоялась успешно, но затем у пациентки стали нарастать признаки дыхательной недостаточности.

Обследование выявило причину: постинтубационный рубцовый стеноз. В норме просвет гортани у ребенка такого возраста имеет размеры 6-7 миллиметров, но у девочки он сузился до 2 миллиметров. Пресс-служба Педиатрического университета

Тогда провели эндоскопическую баллонную ларингопластику. Вся операция заняла 40 минут. Прогноз для девочки благоприятный, сейчас она находится в отделении патологии новорожденных.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета