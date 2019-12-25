Ветераны и их сопровождающие могут бесплатно ездить по ЗСД до 10 мая

В честь 76-летия Победы "Магистрали Северной столицы" подарили ветеранам и их сопровождающим бесплатный проезд по ЗСД с 1 по 10 мая. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Чтобы проехать по ЗСД бесплатно, нужно проехать на пункт оплаты с желтыми знаками, где принимают наличные. Там нужно предъявить подтверждающий документ установленного образца.
Также нужно проследить, чтобы в машине не было транспондера. Если он все же сработал, после предъявления документов деньги вернутся в течение недели.
Утром 30 апреля на Дворцовой площади состоится тренировка парада Победы.
Фото: Piter.tv
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