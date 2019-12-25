Ветераны и их сопровождающие могут бесплатно ездить по ЗСД до 10 мая

Чтобы проехать по ЗСД бесплатно, нужно проехать на пункт оплаты с желтыми знаками, где принимают наличные.

В честь 76-летия Победы "Магистрали Северной столицы" подарили ветеранам и их сопровождающим бесплатный проезд по ЗСД с 1 по 10 мая. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Чтобы проехать по ЗСД бесплатно, нужно проехать на пункт оплаты с желтыми знаками, где принимают наличные. Там нужно предъявить подтверждающий документ установленного образца.

Также нужно проследить, чтобы в машине не было транспондера. Если он все же сработал, после предъявления документов деньги вернутся в течение недели.

Утром 30 апреля на Дворцовой площади состоится тренировка парада Победы.

Фото: Piter.tv