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Утром 30 апреля на Дворцовой площади состоится тренировка парада Победы
Сегодня, 13:29
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nastya960

Утром 30 апреля на Дворцовой площади состоится тренировка парада Победы

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Военнослужащие отработают сценарий проведения парада, а также строевые приёмы с оружием.

В Петербурге 30 апреля в 10:00 на Дворцовой площади более 4 тысяч военнослужащих и 100 единиц боевой техники Западного военного округа (ЗВО) примут участие в совместной тренировке военного парада в честь Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Военнослужащие отработают сценарий проведения парада, а также строевые приёмы с оружием, торжественный марш в музыкальном сопровождении военного оркестра.

В тренировке участие примут кадеты, юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств региона. 

Репетиции парада Победы остановят движение троллейбусов в центре Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: военный парад, день победы, зво
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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