Утром 30 апреля на Дворцовой площади состоится тренировка парада Победы

Военнослужащие отработают сценарий проведения парада, а также строевые приёмы с оружием.

В Петербурге 30 апреля в 10:00 на Дворцовой площади более 4 тысяч военнослужащих и 100 единиц боевой техники Западного военного округа (ЗВО) примут участие в совместной тренировке военного парада в честь Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Военнослужащие отработают сценарий проведения парада, а также строевые приёмы с оружием, торжественный марш в музыкальном сопровождении военного оркестра.

В тренировке участие примут кадеты, юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств региона.

Репетиции парада Победы остановят движение троллейбусов в центре Петербурга.

Фото: Piter.tv