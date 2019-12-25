Утром 30 апреля на Дворцовой площади состоится тренировка парада Победы

В Петербурге 30 апреля в 10:00 на Дворцовой площади более 4 тысяч военнослужащих и 100 единиц боевой техники Западного военного округа (ЗВО) примут участие в совместной тренировке военного парада в честь Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.
Военнослужащие отработают сценарий проведения парада, а также строевые приёмы с оружием, торжественный марш в музыкальном сопровождении военного оркестра.
В тренировке участие примут кадеты, юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств региона.
Репетиции парада Победы остановят движение троллейбусов в центре Петербурга.
Фото: Piter.tv
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