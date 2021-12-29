Что произошло в Петербурге 28 января: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницы, 28 января.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 28 января? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Петербурге ужесточились ковидные ограничения для несовершеннолетних.

С 28 января организации дополнительного образования перешли на дистанционный формат, поскольку эпидситуация в городе ухудшилась. Подросткам и детям запретили посещать секции, кружки и студии, зоопарки, музеи и выставки, а также фитнес-центры и бассейны.

Задержан главврач клиники на Сикейроса, где случайно убили пациентов при ЖКТ-исследовании.

42-летнего главврача допрашивают. Трое пациентов погибли после обследования желудка, еще трое находятся в тяжелом состоянии. По одной из версий, медики использовали для процедуры некачественный барий промышленного производства.

Беременная женщина пострадала в аварии на ЗСД.

ДТП произошло накануне на съезде с ЗСД на Васильевский остров, столкнулись две иномарки. В ДТП пострадала 31-летняя женщина, находящаяся на 39-40 неделе беременности, ее экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

К ресторатору Александру Коновалову, бойкотирующему QR-коды, пришли с обысками.

В ходе проверки сотрудники УСБ установили, что Коновалов получил 50 тысяч рублей от представителя кальянной, чтобы якобы решить вопрос о возвращении изъятого имущества. Возбуждено дело о посредничестве во взяточничестве.

Установлена личность девочки, которая погибла при пожаре в частном доме в Парголово.

Пожар, причина которого пока не установлена, случился ночью 27 января. Двухэтажный деревянный дом на Вокзальной улице тушили до утра, на пепелище обнаружили труп восьмилетней девочки. Как выяснилось, школьница жила в этом доме с отцом, братом, дедушкой и супругой дедушки, семья характерирузется положительно. Отец заметил задымление около полуночи, сквозь дым сумел добраться до спящего сына, но не нашел дочку.

Коллаж: Piter.TV

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Александр Цыганков

Фото: ВКонтакте / Парголово / Александр Кириллов