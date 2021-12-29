Беременная женщина пострадала в аварии на ЗСД

Женщина находится на 39-40 неделе беременности.

В четверг, 27 января, на Западном скоростном диаметре произошла авария. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Как стало известно Piter.TV, на съезде с ЗСД на Васильевский остров столкнулись две иномарки. В результате ДТП пострадала женщина, находящаяся на 39-40 неделе беременности. Ее экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу.

У 31-летней пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гематому правой теменной области. Беременную перевели в роддом №1.

Ранее автомобиль на тротуаре сбил школьницу на пересечении Партизана Германа и Чекистов.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Александр Цыганков