Видео: автомобиль на тротуаре сбил школьницу на пересечении Партизана Германа и Чекистов

16-летнюю девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

В среду вечером, 26 января, на пересечении улиц Партизана Германа и Чекистов автомобиль сбил школьницу. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Судя по кадрам видео, автомобиль на большой скорости врезался в другую машину. В результате столкновения вылетел на тротуар и сбил девушку-подростка. Как рассказали авторы публикации, Авария с участием такси и иномарки, сильно пострадала девушка-подросток, переходившая дорогу. Автомобиль ее сбил и протащил метров 30, до приезда скорой девушка стонала. Возможно, у нее перелом позвоночника.

Авария произошла около 16:40 напротив медицинского колледжа. Сообщается, что в машине такси были пассажиры - женщина и ребенок, которых госпитализировали. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили, что девушку 2006 года рождения госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти 20 пожарных тушили пожар на 1 000 "квадратов".

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