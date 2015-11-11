Что произошло в Петербурге 22 апреля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 22 апреля

Что произошло в Петербурге в четверг, 22 апреля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Три человека погибли и трое пострадали в страшном ДТП на 166-м километре трассы "Сортавала. Несчастье произошло около 10 утра.

На дороге столкнулись фургон Fiat Ducato и "ГАЗель" с петербургскими номерами. Удар пришелся на передние части автомобилей, у обоих транспортных средств раскурочены передние двери и капоты, разбиты лобовые стекла. Трое пассажиров "ГАЗели" погибли на месте, водителей и пассажира фургона госпитализировали с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП ведется проверка.

Авиакомпания Nordwind с 27 апреля запускает рейсы из Петербурга в Израиль. Полеты будут еженедельными, по вторникам.

Самолеты из Петербурга будут отправляться в 9.30, прибывать в Тель-Авив в 14.25. Обратные назначены на 15.25 с прибытием в Пулково в 20:05. Сейчас въезд в Израиль разрешен отдельным категориям граждан, переболевшим ковидом или сделавшим прививку, а также тем, у кого в стране находятся члены семьи первой степени родства. Все прибывшие должны предоставлять результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета.

В Петербурге на майские праздники частично изменится расписание электричек на Финляндском, Северном и Московском направлениях.

1, 2, 8 и 9 мая поезда будут ходить по графику субботы, 3 и 10 мая – по графику воскресенья. Дизель-электропоезда, а также рельсовые автобусы "Петербург – Новолисино – Рогавка – Великий Новгород", "Оредеж – Дно" и "Петербург – Сланцы" будут ездить согласно календарным дням недели.

Как в центре города прошла несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального? Piter.TV поделился своим взглядом на вчерашние события.

Задержания на Сенной и Исаакиевской площадях, применения электрошокера правоохранителями, колонны протестующих и колонны ОМОНовцев – больше выразительных фотографий в нашем материале. Протестная акция в Петербурге длилась с семи часов вечера до одиннадцати.

Первые несколько человек уже арестованы в Петербурге за акцию 21 апреля. Всего по России задержали 1788 человек.

На 12 суток арестовали Артура Рахманкулова, признанного виновным в "организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка". На 15 суток арестован и Игорь Бородко – по той же статье.

Фото: ВКонтакте / ГКУ РК ОПС по Лахденпохскому району

Видео: Piter.TV