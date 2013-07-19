Трое погибли и трое пострадали в страшном ДТП на трассе "Сортавала"

На 166-м километре автодороги столкнулись фургон и "Газель".

Утром 22 апреля в Карелии произошло страшное ДТП. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД России по республике.

Около 10 часов утра на 166-м км автодороги А-121 "Сортавала" столкнулись фургон Fiat Ducato и "Газель" с петербургскими номерами. На кадрах, опубликованных в сети, видно, что удар пришелся на переднюю часть автомобилей: у машин разбиты лобовые стекла, раскурочены передние двери и капот.

В результате трое пассажиров "Газели" скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Двух водителей и пассажира фургона увезли в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По факту ДТП проводится проверка.

Ночью на КАД столкнулись самосвал и лесовоз.

Фото: ВКонтакте / ГКУ РК ОПС по Лахденпохскому району