Ночью на КАД столкнулись самосвал и лесовоз

Обошлось без пострадавших.

Ночью 22 апреля на КАД в Петербурге столкнулись два большегруза. В ДТП попали лесовоз и самосвал. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Авария произошла на внешнем кольце перед Шафировским проспектом. По предварительной информации, самосвал Scania не смог остановиться из-за заклинившей коробки передач. Лесовоз уже просто не успел вовремя затормозить.

Обошлось без пострадавших.

Накануне грузовик устроил массовое ДТП на Мурманском шоссе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП