Ночью на КАД столкнулись самосвал и лесовоз

Ночью 22 апреля на КАД в Петербурге столкнулись два большегруза. В ДТП попали лесовоз и самосвал. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.
Авария произошла на внешнем кольце перед Шафировским проспектом. По предварительной информации, самосвал Scania не смог остановиться из-за заклинившей коробки передач. Лесовоз уже просто не успел вовремя затормозить.
Обошлось без пострадавших.
Накануне грузовик устроил массовое ДТП на Мурманском шоссе.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП
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