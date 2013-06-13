Грузовик устроил массовое ДТП на Мурманском шоссе

Участниками аварии стали легковые автомобили, грузовик и автобус.

Днем 21 апреля на Мурманском шоссе произошло массовое ДТП с участием грузовика. Очевидец поделился кадрами с видеорегистратора, который заснял момент аварии.

По предварительным данным, столкновение произошло в 14:50. У "КАМАЗ" отказали тормоза и транспортное средство столкнулось с семью автомобилями. Двое водителей получили травмы средней степени тяжести. По состоянию на 17 часов, на месте работали сотрудники дорожной полиции.

Пробка протяженностью 4 км сохраняется в районе Разметелево до сих пор.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Геннадий Любимов

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Никита Кириллов