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Грузовик устроил массовое ДТП на Мурманском шоссе

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Участниками аварии стали легковые автомобили, грузовик и автобус.

Днем 21 апреля на Мурманском шоссе произошло массовое ДТП с участием грузовика. Очевидец поделился кадрами с видеорегистратора, который заснял момент аварии.

По предварительным данным, столкновение произошло в 14:50. У "КАМАЗ" отказали тормоза и транспортное средство столкнулось с семью автомобилями. Двое водителей получили травмы средней степени тяжести. По состоянию на 17 часов, на месте работали сотрудники дорожной полиции. 

Пробка протяженностью 4 км сохраняется в районе Разметелево до сих пор. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Геннадий Любимов

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Никита Кириллов

Теги: грузовик, дтп, тормоза
Категории: ДТП, Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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