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В Петербурге на майские праздники изменится расписание электричек
Сегодня, 11:58
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nastya960

В Петербурге на майские праздники изменится расписание электричек

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Электрички 1, 2, 8 и 9 мая будут ходить по графику субботы, 3 и 10 мая – по графику воскресенья.

Расписание движения пригородных поездов в Петербурге изменится в период майских праздников. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

Электрички 1, 2, 8 и 9 мая будут ходить по графику субботы, 3 и 10 мая – по графику воскресенья.

Дизель-электропоезда и рельсовые автобусы "Петербург – Новолисино – Рогавка – Великий Новгород", "Оредеж – Дно" и "Петербург – Сланцы" будет ходить согласно календарным дням недели.

Частично изменится расписание электричек на Финляндском, Северном и Московском направлениях.

Ранее задержкой поездов в Ленобласти заинтересовалась прокуратура.

Фото: Piter.tv

Теги: майские праздники, электрички
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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