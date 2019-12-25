Задержкой поездов в Ленобласти заинтересовалась прокуратура

Северо-Западный транспортный прокурор организовал проверку после задержкой пригородных поездов в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, задержка пяти поездов составила 1 час 11 минут. Причиной стала неисправность 3 стрелочного перевода первого главного пути станции Капитолово. Пассажиры вынуждены были ожидать отправления электрички 20 апреля в 7 утра. По данным "ОЖД", задержка составила до 50 минут.
На данный момент движение восстановлено. Должностным лицам ОАО "РЖД" предстоит объяснить случившееся прокуратуре.
Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV
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