Задержкой поездов в Ленобласти заинтересовалась прокуратура

От графика отстали пять электричек.

Северо-Западный транспортный прокурор организовал проверку после задержкой пригородных поездов в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, задержка пяти поездов составила 1 час 11 минут. Причиной стала неисправность 3 стрелочного перевода первого главного пути станции Капитолово. Пассажиры вынуждены были ожидать отправления электрички 20 апреля в 7 утра. По данным "ОЖД", задержка составила до 50 минут.

На данный момент движение восстановлено. Должностным лицам ОАО "РЖД" предстоит объяснить случившееся прокуратуре.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV