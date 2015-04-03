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Пассажиры сообщили о задержке электричек в Петербург с Приозерского направления
Сегодня, 10:22
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Пассажиры сообщили о задержке электричек в Петербург с Приозерского направления

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Задержка произошла в районе 8 часов утра.

Пассажиры пожаловались на задержку поездов утром 20 апреля в Петербург с Приозерского направления. Сообщение об этом появилось в 8 утра в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в "ВКонтакте".

По словам пользователей, опоздание составило 40 минут. Электричка остановилась в деревне Капитолово Всеволожского района. Пассажиры ожидали возобновления движения на платформе.

В кассе, по требованию, выдаётся справка об опоздании поезда, по техническим причинам!

напомнил один из пользователей [прим. пунктуация автора сохранена].

В пресс-службе Октябрьской железной дороги объяснили задержку техническими причинами. Некоторые поезда следовали с отставанием от 10 до 50 минут. ОЖД принесла извинения за временные неудобства. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: опоздание, пассажиры, электричка
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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