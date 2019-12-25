Авиакомпания Nordwind с 27 апреля запустит рейсы из Петербурга в Израиль

Полеты будут осуществляться каждую неделю по вторникам.

Авиакомпания Nordwind запускает рейсы из Петербурга в Израиль. Первый самолет из Пулково в Тель-Авив отправится 27 апреля. Об этом сообщается на странице воздушной гавани "ВКонтакте".

Полеты будут осуществляться каждую неделю по вторникам. Согласно расписанию, самолет из Петербурга будет вылетать в 09:30. В аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве он прибудет в 14:25. Обратный вылет из Тель-Авива запланирован на 15:25 с прибытием в Пулково в 20:05.

Выезд в Израиль разрешен отдельным категориям граждан, переболевшим коронавирусом или сделавшим прививку. Кроме того, в Израиль смогут попасть люди, у которых в этой стране есть члены семьи первой степени родства. Всем прибывшим необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета.

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