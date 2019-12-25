Популярные направления для путешествий из Петербурга: куда можно и куда нельзя съездить в апреле?

Ждут ли петербуржцев в Финляндии и Эстонии? Нужен ли ПЦР-тест для въезда в "свободные" страны? Публикуем всю информацию об ограничениях на популярных направлениях.

Пандемия коронавируса все еще не отпустила нашу планету, ограничения, связанные с рисками распространения инфекции пока сохраняются. Путешествия в 2021 году еще не вернулись к свободному формату, о поездках в некоторые страны остается мечтать, а для планирования отпуска приходится рассматривать оставшиеся варианты. Незадолго до майских выходных Piter.TV собрал в один материал актуальные данные о популярных у петербуржцев направлениях.

Финляндия

Ограничения по въезду в Суоми действуют как минимум до 30 апреля, махнуть на выходные в Хельсинки у петербуржцев пока не получится. Об этом еще в начале месяца предупредили в генконсульстве страны в Петербурге. На данный момент в Финляндию разрешено возвращаться гражданам страны и членам их семей, иностранцам с разрешением на пребывание в Суоми, гражданам стран ЕС и Шенгенской зоны, возвращающимся на свою родину. Также въехать в Финляндию можно представителям государств, участвующих в международных переговорах, дипломатам, представителям культуры, спорта и бизнеса, командировщикам, водителям и логистам, выполняющим свою работу, представителям иностранных СМИ.

Весомой причиной для допуска в Суоми могут стать неотложные семейные дела или личные обстоятельства и вид на жительство. Побывать в Финляндии транзитом через аэропорт тоже возможно.

Прибалтика

Ситуация схожа с Финляндией – в Эстонию пускают только своих граждан и граждан, имеющих вид на жительство или право на проживание в стране. В качестве исключения в Эстонию пропускают иностранцев без признаков болезни, чьи родственники или супруги являются гражданами страны, также разрешается въезд в Эстонию по семейным причинам, правда, для этого нужно специальное разрешение, а для иностранца с таким спецразрешением – еще и обязательный карантин. 10-дневное заточение после сдачи теста на ковид придется переждать и иностранцам, приезжающим в Эстонию с целью работы или обучения в учреждениях страны. Все эти правила действуют с ноября прошлого года, и по сей день генконсульство Эстонии не меняло их.

В Латвию пока тоже не получится приехать туристом – впускают в страну уже известные категории людей (граждане страны и их члены семьи, иностранцы с видом на жительство, обучающиеся в Латвии студенты-иностранцы, приезжающие на крупные мероприятия представители спорта, деятели культуры). При этом от них требуются заполненные электронные анкеты и отрицательный тест ПЦР, сделанный не ранее чем за 72 часа до посадки в самолет до Латвии. Россиянам же недоступен даже транзит через страну.

На тех же условиях ограниченное количество людей пускают и в Литву, куда пока закрыта дорога путешественникам. К уже упомянутым категориям можно добавить журналистов, получивших разрешение литовского МИДа, и инвесторов, получивших разрешение министра экономики страны.

Швеция

Минимум до конца мая северная страна недоступна для русских туристов. Впускают в Швецию опять же своих граждан и членов их семей, граждан с видом на жительство, студентов, военнослужащих, юных пассажиров, которые едут встретиться с живущими в Швеции родителями, или наоборот. Также страна открыта для граждан целого перечня стран Европы.

Белоруссия

До пандемии страна была довольно доступной локацией для петербуржцев – доехать туда можно было и на своем автомобиле, и на поезде. На данный момент, опираясь на официальные данные, в страну по-прежнему можно попасть. Впускать туда будут только с отрицательным ПЦР-тестом на ковид, сделанным не позднее, чем за три дня до прибытия. Подобные условия не нужно выполнять гражданам самой страны, детям младше шести лет и пассажирам с дипломатическим или служебным паспортом.

Грузия

В гостеприимной стране хачапури и вина готовы встречать россиян – на данный момент въезд российских туристов в Грузию разрешен. Чтобы попасть в страну, необходимо иметь либо сертификат о вакцинации от коронавируса, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Грузию. При этом тест должен быть на английском языке. Кроме того, туристам нужно заполнить анкету предварительной регистрации, выложенную на официальный сайт правительства страны.

Венгрия

В Венгрии пока рады видеть только своих граждан и их семьи, граждан с видом на жительство в стране, пассажиров с выданной Венгрией визой D (разрешение на работу и учебу в стране), а также туристов, прибывающих в Венгрию для транзита по суше в следующую страну. Допустить в Венгрию могут также людей с письмом с печатью, выданным в Национальной полиции. Туристические поездки в страну пока не стоит и планировать.

Турция

Буквально неделю назад Россия приостановила авиасообщение с самой популярной у россиян южной страной, то же самое случилось и с Танзанией. Забыть о путешествии в Турцию можно как минимум до 1 июня, далее власти будут смотреть на ситуацию с ковидом и при случае продлевать ограничения. Провести короткий отпуск и в Турции, и в Танзании все еще возможно, если добираться окольными путями через другие страны, однако не рекомендуется – в обеих точках мира серьезно растет заболеваемость коронавирусом. Решившим рискнуть необходимо заполнить анкету за 72 часа до поездки и сдать ПЦР-тест. Естественно, он должен оказаться отрицательным.

К счастью для россиян, никаких ограничений по передвижению по стране сейчас нет – из Петербурга можно отправиться в любой город. Несмотря на пандемию, многие авиакомпании налаживают регулярные рейсы между различными регионами. Особой популярностью в апреле, по данным Aviasales и аэропорта Пулково, пользуются курортные Сочи, Адлер и Геленджик, Крым, Калининград, куда съезжаются все скучающие по Европе путешественники. Билеты в эти города практически полностью раскуплены. У петербуржцев есть возможность проехать по знаменитому Золотому кольцу, посмотреть старые города Псковской области, в очередной раз съездить в Москву или Карелию, в пригород или в область. На всякий случай стоит уточнить, какие региональные ограничения есть у выбранной вами локации.

Пока, по подсчетам туристической компании Skyscanner, почти сотня стран закрыта для россиян, еще 130 ввели ограничения, но ждут туристов. Списки таких государств есть на различных туристических сайтах. При выборе страны для путешествия стоит уточнять на официальных сайтах правительств государств перечень действующих ограничений.

Фото: pixabay; скриншот Skyscanner