В Петербурге введут QR–коды для иностранцев на фоне роста безвизового турпотока

Иностранцам также предстоит указывать сведения о стране прибытия, цели визита, сроках пребывания и регионах планируемого посещения.

В Петербурге вводится пилотный проект с использованием QR-кодов для иностранных путешественников, прибывающих по упрощённому визовому порядку. Об этом сообщила газета "Деловой Петербург".

Начиная с 30 июня 2025 года иностранные туристы обязаны будут загрузить мобильное приложение RuID, пройти регистрацию, внести личные данные, сдать голосовую биометрию и получить персональный QR-код. Граждане, ранее уже прошедшие процедуру сдачи биометрических сведений, смогут подтвердить личность и получить QR-код через платформу государственных услуг "Госуслуги".

Иностранцам также предстоит указывать сведения о стране прибытия, цели визита, сроках пребывания и регионах планируемого посещения. Экспериментальная программа распространяется на граждан тех стран, которые пользуются правом безвизового въезда в Российскую Федерацию.

QR-коды носят временный характер и пока не становятся обязательным условием для въезда туристических групп в Россию по безвизовому маршруту. Отсутствие заранее заполненной анкеты не повлечёт автоматического запрета на въезд.

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Фото: Pxhere