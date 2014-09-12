Спрос на ювелирные украшения в Петербурге увеличился на 13% в преддверии сезона свадеб

Несмотря на увеличение оборота торговых точек, сумма среднего чека осталась неизменной и сохранилась на отметке 9850 рублей.

Специалистами проанализирована динамика продаж ювелирных украшений за первую половину июня, а полученные показатели сопоставлены с результатами аналогичного периода мая. Исследование осуществлялось совместными усилиями платежного сервиса ЮMoney и известного российского производителя драгоценностей SOKOLOV.

Согласно представленной статистике, предсвадебный сезон привел к росту интереса потребителей к ювелирным украшениям, продемонстрировав прирост покупок на 14%. Несмотря на увеличение оборота торговых точек на 13%, сумма среднего чека осталась неизменной и сохранилась на отметке 9850 рублей.

Данные, предоставленные брендом SOKOLOV, показывают заметный интерес петербуржцев к кольцам, предназначенным для помолвок. Продажи таких украшений увеличились на 6%. Покупатели чаще выбирают серебряные кольца (41%), изделия из белого золота (34%) и покрытые родием золотые аксессуары (36%). При этом большинство покупателей предпочитает кольца с инкрустацией из бриллиантов (46%) или фианитов (42%).

Отдельно выделен тренд увеличения спроса на изделия с жемчугом, традиционно ассоциируемым с помолвочными аксессуарами. В первой половине июня объем продаж ювелирных украшений с жемчугом поднялся на 13%.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы стали чаще покупать кольца с цветными камнями.

Фото: Pxhere