Петербуржцы стали чаще покупать кольца с цветными камнями

Рост продаж таких изделий стал особенно ощутим в марте.

Ювелирный холдинг SOKOLOV зафиксировал значительный рост спроса на ювелирные изделия в Северной столицы, – передает издание "Вечерний Петербург".

По данным ювелирной сети, с самого начала по конец марта продажи украшений с цветными драгоценными камнями поднялись на 17% в сравнении с январем. Спрос на них вырос и того сильнее – на 28%. В среднем петербуржцы отдавали за такие украшения по 8 036 рублей.

Особенно падки жители Северной столицы оказались на украшения с топазами, гранатами и аметистами. Если сравнивать с данными прошлого года, то особый рост интереса был замечен у покупателей к малахиту (на 108%), рубину (на 26%) и празиолиту (на 23%).

Наиболее часто цветные камни горожане подбирают к серьгам, кольцам и подвескам из серебра, красного золота и золоченного серебра.

Ранее мы сообщали, что рынок петербургской ювелирной розницы вырос до 28,6 млрд рублей. Увеличился и средний чек торговцев ювелирными изделиями в Санкт-Петербурге. За прошлый год он вырос на 16% и достиг 10 253 рублей (самый высокий средний чек в СЗФО). Он превысил среднее значение по России (9100 рублей).

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