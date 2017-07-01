Рынок петербургской ювелирной розницы вырос до 28,6 млрд рублей

По сравнению с 2023 годом показатели выросли на 23%.

Аналитический центр SOKOLOV выяснил, что в 2024 году рынок ювелирной розничной торговли в Северной столицы достиг рекордного показателя в 28,6 млрд рублей. Если верить данным 2023 года, то рост составил 23%, – сообщают в "Вечернем Петербурге".

Увеличился и средний чек торговцев ювелирными изделиями в Санкт-Петербурге. За прошлый год он вырос на 16% и достиг 10 253 рублей (самый высокий средний чек в СЗФО). Он превысил среднее значение по России (9100 рублей)

В то же время рост розничного рынка ювелирных украшений в Ленинградской области составил 41% и достиг 2,4 млрд рублей, встав тем самым на четвертое место в СЗФО. Средний чек в Ленобласти вырос на 17% до 7466 рублей.

Общий оборот ювелирной продукции в России вырос за год на 25,6% до 459,4 млрд рублей.

Драйвером развития рынка стал рекордный рост объемов и доли интернет-продаж ювелирных изделий. За год доля ювелирного e-com выросла с 23,4% до 28%. При этом 35,5% всех онлайн-продаж или 10% совокупного рынка составили продажи через маркетплейсы. В декабре 2024 года эти показатели были даже выше среднегодовых. Тогда общая доля онлайн-продаж составила 30%, а доля маркетплейсов достигала рекордных 42% от е-com или 13% от всего рынка. Кроме того, на рост рынка в денежном выражении существенно повлияло увеличение среднерозничных цен, обусловленное динамикой учетных цен ЦБ РФ на золото. С января по декабрь 2024 года золото подорожало на 45% — до 8552 рублей за грамм. Алина Колпакова, руководитель Аналитического центра SOKOLOV

Ранее стало известно, что аналитики зафиксировали рост предложения на услуги зоопсихологов в Петербурге.

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