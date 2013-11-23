Петербуржцы активнее покупают ювелирные украшения через маркетплейсы

Доля онлайн-продаж ювелирных изделий в Петербурге выросла до 29 процентов в 2025 году.

Жители Петербурга стали чаще приобретать ювелирные украшения через интернет и маркетплейсы, сообщает издание "ДП". За первые 9 месяцев 2025 года доля онлайн-продаж достигла 29%, а продажи через маркетплейсы составили 12,7% от всего рынка против 9,2% за аналогичный период прошлого года.

Эксперты отмечают, что рост онлайн-продаж расширил возможности покупателей — они теперь могут изучить полный ассортимент компании, не ограничиваясь физическим магазином. Наиболее заметный прирост приходится на украшения с лабораторно выращенными бриллиантами.

По данным аналитиков, в 2025 году объём ювелирного рынка России в денежном выражении вырос на 11% и достиг 347 млрд рублей. Средний чек увеличился на 15% и составил 9 935 рублей.

Фото: freepik