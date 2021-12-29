Что произошло в Петербурге 1 февраля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 1 февраля.

Что произошло в Петербурге во вторник, 1 февраля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

К сотрудникам МО "Волковское" пришли с обысками.

По данным СМИ, обыски прошли в рамках уголовного дела, связанного с депутатом Александром Савченковым, под проверку попали бухгалтер муниципалитета, секретарь и работники нескольких отделов. Парламентария заподозрили в получении взятки летом 2021 года, следствие полагает, что сотрудникам МО выписывали премии, часть которых они передали Савченкову.

Зольную улицу затопило из-за прорыва трубы "Водоканала".

Коммунальная авария произошла ночью, вытекание обнаружили у дома №14 по Складской улице. К четырем утра аварию ликвидировали, обошлось без отключения холодной воды у местных жителей.

Следствие проверяет информацию о еще трех умерших после рентгена желудка с барием в Петербурге.

Информацию о смерти пациентов опубликовали городские СМИ, по их данным, умерли три пенсионерки. Всем им, как и трем умершим до этого людям, делали рентген ЖКТ с использованием бария в клинике на улице Сикейроса. Известно, что в Комздрав родственники погибших не обращались. СК проверяет данные.

В Приморском районе мужчина выпал из окна и едва не придавил ребенка.

Инцидент произошел утром в "Юбилейном квартале" на Комендантском проспекте. Мужчина 60 лет на вид упал прямиком на проходящую мимо девочку. Мужчина погиб на месте, ребенка госпитализировали с травмами. Обстоятельства трагедии выясняются.

Росгвардеец спас двух людей в квартире в Новой Охте.

Мужчина находился вне службы, когда услышал крики на лестничной клетке дома на Пейзажной улице. Росгвардеец пошел на звуки борьбы в чужую квартиру, где увидел раненого ножом мужчину и неизвестного, избивающего женщину. После словесных предупреждений боец выстрелил агрессору в ногу, вызвал наряд вневедомственной охраны и скорую. Рецидивиста задержали.

Коллаж: Piter.TV

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Наталья Никишина; Piter.TV