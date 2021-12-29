Следствие проверяет информацию о еще трех умерших после рентгена желудка с барием в Петербурге

Утром 1 февраля СМИ сообщили о смерти трех женщин – 63, 76 и 78 лет, которым делали рентген ЖКТ с использованием бария в клинике на улице Сикейроса.

Петербургские следователи проверяют появившуюся в СМИ информацию о смерти еще трех пациентов после рентгена с некачественным барием в медцентре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного следственного управления по Петербургу.

Утром 1 февраля СМИ сообщили о смерти трех женщин – 63, 76 и 78 лет, которым делали рентген ЖКТ с использованием бария в клинике на улице Сикейроса. При этом, в Комздрав родственники погибших не обращались.

В конце января три человека скончались после обследования в медцентре Выборгского района Петербурга. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали и арестовали главврача медцентра Евгения Попова. По версии следствия, он утвердил заявку на покупку препарата "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%", который не может использоваться в медицинских целях и представляет опасность.

Ранее врач-токсиколог объяснил, в каком случае барий может вызвать отравление во время рентген-исследовании.

Фото: Piter.tv