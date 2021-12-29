Зольную улицу затопило из-за прорыва трубы "Водоканала"

К четырем утра вытекание удалось локализовать.

В ночь с 31 января на 1 февраля Зольную улицу затопило. Пользователи соцсетей предположили, что на дороге растаял снег, однако, как оказалось, по соседству прорвало трубу с холодной водой.

"Водоканал" получил сообщение о вытекании воды на Складской улице, 14, в 24 часа. В ходе обследования специалисты выявили технологическое нарушение на сети диаметром 300 мм. К четырем утра вытекание удалось локализовать. Воду отвели в канализацию.

По официальной информации, холодную воду у абонентов не отключали.

Ранее Piter.TV показал, как горящий автобус курсировал по улицам Красного Села.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Наталья Никишина