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Зольную улицу затопило из-за прорыва трубы "Водоканала"

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К четырем утра вытекание удалось локализовать.

В ночь с 31 января на 1 февраля Зольную улицу затопило. Пользователи соцсетей предположили, что на дороге растаял снег, однако, как оказалось, по соседству прорвало трубу с холодной водой.

"Водоканал" получил сообщение о вытекании воды на Складской улице, 14, в 24 часа. В ходе обследования специалисты выявили технологическое нарушение на сети диаметром 300 мм. К четырем утра вытекание удалось локализовать. Воду отвели в канализацию.

По официальной информации, холодную воду у абонентов не отключали. 

Ранее Piter.TV показал, как горящий автобус курсировал по улицам Красного Села. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Наталья Никишина

Теги: водоканал, прорыв трубы, холодная вода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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