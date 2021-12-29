Видео: горящий автобус курсировал по улицам Красного Села

Информации о пострадавших не поступало.

В понедельник, 31 января, в Красном Селе заметили горящий автобус, который двигался по улицам города. Об этом сообщили в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" в социальной сети "Вконтакте".

Днем из выхлопной трубы автобуса вырывался огонь. По словам очевидцев, водителю удалось потушить пламя самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало.

Сегодня днем на внутреннем кольце КАД сгорел рейсовый автобус. По данным МЧС, на внутреннем кольце КАД на 90 км по всей площади горел рейсовый автобус. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Piter.tv сообщал, что на Планерной более 20 пожарных тушили салон красоты. В студии загара горела обстановка на площади 5 квадратных метров.

Фото и видео: Вконтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село