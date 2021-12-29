На Планерной более 20 пожарных тушили салон красоты

В студии загара горела обстановка на площади 5 квадратных метров.

В понедельник, 31 января, в Приморском районе Петербурга загорелся салон красоты. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Сообщение о возгорании поступило в 20:29 на пульт спасателей. По данным МЧС, в студии загара горела обстановка на площади 5 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

На борьбу с огнем отправились 21 пожарных и 4 спецмашины. В 20:57 огонь был потушен.

Ранее во время кухонного пожара на Софийской улице пострадал хозяин квартиры.

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