Пьяный петербуржец избил двух сотрудниц салона красоты на Грибоедова

Выйдя из бара, он подумал, что уже находится около своего дома, начал подниматься на второй этаж, но вместо своей квартиры оказался в салоне красоты.

В центре Петербурга росгвардейцы задержали мужчину, избившего двух девушек около салона красоты. Подробности рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.

Вечером 24 февраля росгвардейцы в доме на набережной канала Грибоедова задержали нетрезвого 59-летнего гражданина, избившего двух девушек. Незадолго до этого мужчина отдыхал в баре на 1 этаже. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он начал шумно и несдержанно вести себя, из-за чего работники попросили его покинуть заведение. После этого мужчина поднялся на 2 этаж этого же дома, где располагается салон красоты. Там у него произошел конфликт с персоналом салона, в ходе которого он нанес множественные удары руками и ногами по голове и туловищу двум девушкам 28 и 29 лет.

На женские крики о помощи сбежались сотрудники других организаций, расположенных в здании, в том числе и работники бара. Они оттащили нападавшего, а также нажали кнопку тревожной сигнализации.

Одной из пострадавших потребовалась медицинская помощь, ее госпитализировали в больницу. Росгвардейцы доставили задержанного в 78 отдел полиции.

По словам нападавшего, выйдя из бара на улицу, он подумал, что уже находится около своего дома. Он начал подниматься на этаж, но вместо своей квартиры оказался в салоне красоты, после чего стал вести себя агрессивно и спровоцировал конфликт с сотрудницами салона красоты.

Видео: пресс-служба вневедомственной охраны