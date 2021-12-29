Во время кухонного пожара на Софийской улице пострадал хозяин квартиры

Мужчину госпитализировали. Диагноз пока не назвали.

Во Фрунзенском районе сегодня, 30 января, произошел пожар. На Софийской улице в доме № 39/2 около 6:10 утра вспыхнула кухня в двухкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На место случившегося отправились пожарные. Они установили, что в квартире горела обстановка площадью 5 квадратных метров. Пламя потушили спустя 36 минут. В операции было задействовано 17 спасателей на четырех единицах техники.

Во время пожара пострадал мужчина. Сейчас он находится в больнице. Диагноз пока не сообщили. Подробности пожара и его причина выясняются.

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Фото: Piter.tv