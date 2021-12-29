На КАД рейсовый автобус тушили 10 пожарных

Информации о пострадавших не поступало.

В понедельник, 31 января, в Ломоносовском районе Петербурга загорелся рейсовый автобус. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Сообщение о возгорании поступило в 17:30 на пульт спасателей. По данным МЧС, на внутреннем кольце КАД на 90 км по всей площади горел рейсовый автобус. Информации о пострадавших не поступало.

На борьбу с огнем отправились 10 пожарных и 2 спецмашины. В 18:02 огонь был потушен.

Ранее на обувном предприятии в Пскове загорелся склад.

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