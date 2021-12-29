На обувном предприятии в Пскове загорелся склад

Площадь пожара составила около 900 "квадратов".

На псковском предприятии "Псков-Полимер" произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Информация о ЧП поступила на пульт экстренных служб около девяти часов утра 31 января. Спасателям сообщили о возгорании здания складского назначения. Для ликвидации пожара задействовали 17 единиц специальной техники и 58 человек.

По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. Площадь пожара составила около 900 квадратных метров. В 10:18 спасатели сотрудники МЧС сообщили о локализации.

Ранее на шахте в Грузии произошел взрыв.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Видео: МЧС России

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