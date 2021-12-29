На шахте в Грузии произошел взрыв

Пострадали девять человек, один из них скончался.

На угольной шахте в Грузии произошел взрыв. Об этом сообщает телевизионный канал "Рустави-2".

Инцидент произошел в городе Ткибули. В результате ЧП погиб один человек, восемь горняков получили ранения впоследствии взрывной волны. Их доставили в медицинское учреждение. Известно, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии: ожоги верхней части тела и дыхательных путей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия". Виновным может грозить до пяти лет тюрьмы.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее взрыв газа разрушил половину дома в Подмосковье.

Фото: pixabay.com