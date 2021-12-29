Взрыв газа разрушил половину дома в Подмосковье

В результате ЧП пострадали три человека, в числе которых ребенок.

В жилом доме в Московской области произошел взрыв газа. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

Сингал о ЧП поступил на пульт экстренных служб около девяти часов утра 30 января. Инцидент произошел в поселке Большевик. По прибытии на место спасатели установили, в результате хлопка газовоздушной смеси оказалась разрушенной половина дома.

Пострадали три человека, включая одного несовершеннолетнего. Их доставили в медицинское учреждение. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливается. Известно, что после взрыва пожара не последовало.

Ранее в отеле Огайо 16 человек потеряли сознание по неизвестным причинам.

Фото: ВКонтакте / ЧП Серпухов

Видео: ВКонтакте / Подслушано Серпухов