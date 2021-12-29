В отеле Огайо 16 человек потеряли сознание по неизвестным причинам

В отеле американского штата Огайо были найдены без сознания 16 человек. Об этом сообщает телевизионный канал ABC News, ссылаясь на данные правоохранительных органов.
Инцидент произошел в американском городе Мэрисвилл. Людей нашли в зоне возле бассейна. Отмечается, что семь человек сейчас находятся в критическом состоянии. По словам специалистов, выявленные у них симптомы (жжение в горле и головокружение), могут говорить об отравлении.
Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются. Полицейские проводят расследование произошедшего.
После инцидента была проведена эвакуация всех постояльцев отеля.
Ранее в Петербурге младенец отравился наркотиками.
Видео: YouTube / WKYC Channel 3
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