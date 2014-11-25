Нейрохирург Педиатрического университета провел сложную операцию младенцу в Пскове

Вес малыша был всего 950 граммов, его состояние оценивали как крайне тяжелое.

В Пскове ведущий нейрохирург Педиатрического университета Иван Усенко провел сложную операцию новорожденному ребенку. Об этом рассказали в вузе.

Мальчик появился на свет на 32-й неделе беременности, из-за нарушения кровотока и гипоксии плода врачи провели экстренное кесарево сечение. Вес малыша был всего 950 граммов, его состояние оценивали как крайне тяжелое. Кроху прооперировал специалист из Северной столицы, хирургическое вмешательство прошло успешно.

Благодаря своевременной помощи удалось предотвратить дальнейшее повреждение головного мозга и значительно улучшить прогноз для ребенка. Сейчас малыш находится под наблюдением врачей, его состояние стабильное, угрозы жизни нет. Пресс-служба Педиатрического университета

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Фото: пресс-служба Педиатрического университета