К сотрудникам МО "Волковское" пришли с обысками

Предполагается, что сотрудники муниципального образования получали завышенную премию, а часть суммы передавали депутату Александру Савченкову.

Утром 1 февраля полиция нагрянула с обысками к сотрудникам МО "Волковское". По данным "Фонтанки", они проходят в рамках уголовного дела, связанного с депутатом Александром Савченковым.

Летом 2021 года Савченкова заподозрили в получении взятки. Один из подчиненных хотел передать депутату 366 тысяч рублей. Теперь обыски проводятся у бухгалтера муниципалитета, секретаря, работников бюджетно-экономического, административного и других отделов, так как они могут быть причастны к делу. По версии следствия, сотрудникам МО выписывали премии, а часть суммы они передали депутату.

После инцидента Александра Савченкова исключили из "Единой России".

Фото: ВКонтакте / Александр Савченков