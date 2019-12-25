Подозреваемый в получении взятки депутат Савченков исключён из "Единой России"

Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый в получении взятки депутат муниципального образования "Волковское" Александр Савченков исключен из петербургского отделения партии "Единая Россия". Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе партии.

Также на заседании местного политического совета "Единой России" по месту учета решение было принято и по сотруднику местной администрации МО Волковское Никите Махову. Совет решил приостановить членство Махова в партии.

Решения были принято после инцидента, произошедшего 19 августа. На Бухарестской улице сотрудники экономической полиции Фрунзенского района задержали заместителя главы администрации МО "Волковское" Махова, взявшего от одного из своих подчиненных конверт, в котором лежали 366 тысяч рублей. Позже Махов признался, что конверт предназначен для Савченкова.

Правоохранители решили лично в этом убедиться и разрешили Махову передать конверт депутату. Встреча состоялась на Пражской улице, где Махов и передал конверт Савченкову. На месте его и задержали.

Ранее мы писали, что суд Петербурга оштрафовал полковника на 100 тыс. рублей за мошенничество с зарплатой.

Фото: ВКонтакте / Александр Савченков