В Петербурге задержали депутата МО "Волковское" за получение взятки

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники экономической полиции Фрунзенского района задержали депутата муниципального образования "Волковское" Александра Савченкова. Он подозревается в получении взятки на сумму 366 тысяч рублей. Об этом сообщает "Фонтанка".

Вечером 19 августа на Бухарестской улице сотрудники задержали заместителя главы администрации МО "Волковское" Махова, взявшего от одного из своих подчиненных конверт с деньгами.

Позже Махов признался, что конверт предназначен для Савченкова. Правоохранители решили лично в этом убедиться и разрешили Махову передать конверт депутату. Встреча состоялась на Пражской улице, где Махов и передал конверт Савченкову. На месте его и задержали. По версии следствия, депутат требовал от своих сотрудников откаты за премии. Отказавшимся Савченков пообещал проблемы на работе. В конверте лежали деньги от пятерых человек.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Махова отпустили, Савченкова же задержали до 21 августа.

Ранее мы писали, что суд Петербурга оштрафовал полковника на 100 тыс. рублей за мошенничество с зарплатой

Фото: pixabay.com