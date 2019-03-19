Что произошло в Петербурге 19 марта: фото и видео

Piter.TV публикует подборку самых значимых событий сегодняшнего дня.

Происшествия СПб за сутки 19 марта: что случилось в Петербурге сегодня?

1. Каршеринговый автомобиль влетел в столб на Выборгской набережной. Машина перевернулась на крышу. За рулем находился мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения.

2. "Газель" подмяла под себя "японца" на Комендантском проспекте. Передняя часть иномарки оказалась зажата кузовом грузовика. В аварии сильно пострадал пассажир легковушки. Водитель отделался испугом.

3. Девушка на BMW пробила окно в супермаркете на площади Конституции. Автоледи перепутала газ и тормоз. В иномарке сработали подушки безопасности.

4. В Петербург постепенно начинает приходить весна. В Ленинградском зоопарке проснулись сурки Ижорик, Отрада и Августина и стали энергично жевать ель. Ранее мы публиковали милое видео.

5. У станции метро "Московская" нокаутировали пьяного воришку. Мужчина под градусом пытался похитить кошелек, однако получил мощный отпор от жертвы и попал в реанимацию.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, spbzoopark/ Instagram