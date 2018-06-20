Что произошло в Петербурге 11 апреля

Piter.tv публикует будничную подборку главных происшествий в Петербурге за последние сутки.

1. Автоледи влетела на иномарке в реку Оккервиль. Пострадавшая отметила, что у машины отказали тормоза. Однако, свидетели событий предполагают, что шофер могла перепутать педаль газа и тормоза. Инцидент проверят представители ГИБДД.

2. Гололедица спровоцировала массовое ДТП на Митрофаньевском путепроводе. Утром на путепроводе в сторону центра столкнулись пять авто, о пострадавших информации не было. Данное ДТП усложнило ситуацию на дороге, машины двигались по данному участку со скоростью около 7 км/ч. Пробка образовалась также на Кубинской и Благодатных улицах.

3. Два человека погибли при пожаре в квартире на Софьи Ковалевской. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили в помещении тела двух людей. В настоящий момент возгорание ликвидировано, а умершие доставлены в морг. Дознавателям предстоит установить причину пожара.

4. На платформе "Автово" нашли 6-летнего немого мальчика. В среду, 10 апреля, командир отделения полиции нашел потерявшегося мальчика. Он не разговаривает, на вид ему около шести лет. На нем были белая шапочка, джинсы, зеленая куртка и черные кроссовки. На курке была пришита надпись: "Коля К. и номер телефона. По указанному номеру нет никакого ответа. Мальчика отвезли в Детскую городскую больницу №1 на улице Авангардная, дом №14.

5. На КАД на место ДТП прилетел реанимационный вертолет. На видео попали легковой автомобиль Ford Focus, микроавтобус Ford и кроссовер Volkswagen Tiguan. Вероятно, есть и другие участники ДТП, не попавшие на видео, поскольку у "Фокуса" сильно разбита задняя часть кузова. На месте присутствуют пожарные и реанимобиль. Помимо этого, к месту аварии прилетел реанимационный вертолёт, но он долгое время не мог найти места, чтобы приземлиться.

6. Видео: возле национальной библиотеки загорелась машина. По предварительной информации, горящий автомобиль "Фольксваген" заметили недалеко от здания Российской Национальной библиотеки. На видео видно, как у авто сильно полыхает передняя часть кузова, в то время как очевидцы пытаются его потушить. Как рассказал свидетель, на место прибыли два пожарных расчета и ликвидировали возгорание. Ни соседние автомобили, ни прохожие в результате пожара не пострадали.