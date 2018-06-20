Видео: возле национальной библиотеки загорелась машина

На место происшествия прибыли два пожарных расчета.

В четверг, 11 апреля, в Московском районе Санкт-Петербурга загорелся микроавтобус. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По предварительной информации, горящий автомобиль "Фольксваген" заметили недалеко от здания Российской Национальной библиотеки. На видео видно, как у авто сильно полыхает передняя часть кузова, в то время как очевидцы пытаются его потушить.

Как рассказал свидетель, на место прибыли два пожарных расчета и ликвидировали возгорание. Ни соседние автомобили, ни прохожие в результате пожара не пострадали.



Ранее на Piter.TV: Видео: на КАД на место ДТП прилетел реанимационный вертолет

Видео: Piter.TV