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Видео: возле национальной библиотеки загорелась машина

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На место происшествия прибыли два пожарных расчета.

В четверг, 11 апреля, в Московском районе Санкт-Петербурга загорелся микроавтобус. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По предварительной информации, горящий автомобиль "Фольксваген" заметили недалеко от здания Российской Национальной библиотеки. На видео видно, как у авто сильно полыхает передняя часть кузова, в то время как очевидцы пытаются его потушить.

Как рассказал свидетель, на место прибыли два пожарных расчета и ликвидировали возгорание. Ни соседние автомобили, ни прохожие в результате пожара не пострадали.  

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Видео: Piter.TV

Теги: российская национальная библиотека, фольксваген
Категории: Лента новостей, Происшествия, Картина дня, Новости СПб,

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