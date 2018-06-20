Видео: на КАД на место ДТП прилетел реанимационный вертолет

На участке столкнулись минимум три автомобиля.

В Санкт-Петербурге, на участке КАД между Витебским проспектом и улицей Софийской, ближе к съезду на Софийскую произошло ДТП, с участием минимум трех машин. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

На видео попали легковой автомобиль Ford Focus, микроавтобус Ford и кроссовер Volkswagen Tiguan. Вероятно, есть и другие участники ДТП, не попавшие на видео, поскольку у "Фокуса" сильно разбита задняя часть кузова. На месте присутствуют пожарные и реанимобиль.

Помимо этого, к месту аварии прилетел реанимационный вертолёт, но он долгое время не мог найти места, чтобы приземлиться.

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Видео: Piter.TV