Гололедица спровоцировала массовое ДТП на Митрофаньевском путепроводе

На участке столкнулись пять автомобилей.

В Петербурге мокрый снег, дождь и минусовая температура спровоцировали множественные ДТП на дорогах с утра 11 апреля. Так на Митрофаньевском путепроводе с утра столкнулись около пяти автомобилей. Об этом сообщают водители в группе ДТП и ЧП.

Утром на путепроводе в сторону центра столкнулись пять авто, о пострадавших информации не было. Данное ДТП усложнило ситуацию на дороге, машины двигались по данному участку со скоростью около 7 км/ч. Пробка образовалась также на Кубинской и Благодатных улицах.

Как и обещали синоптики, утром Петербург снова накрыло снегопадом. Снег сопровождается гололедицей на дорогах.

Ранее на Piter.TV: На Митрофаньевском шоссе сломался пассажирский автобус и создал пробку.

​​​​​​​Фото: ДТП и ЧП/ ВК