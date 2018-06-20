На Митрофаньевском шоссе сломался пассажирский автобус и создал пробку

В Петербурге недалеко от Балтийского вокзала пассажирский автобус создал пробку в сторону Обводного канала. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.
Напротив дома №3 по Митрофаньевскому шоссе сломался пассажирский автобус. Пока водитель пытался его "реанимировать" за ним скопился длинный хвост из автомобилей в сторону Обводного канала.
После продолжительных манипуляций водителю все-таки удалось исправить неполадки и отправиться дальше по положенному маршруту.
Ранее на Piter.TV: В Выборгском районе в час пик сломался трамвай: образовалась пробка.
Фото и видео: Piter.TV
Оставить комментарий