На Митрофаньевском шоссе сломался пассажирский автобус и создал пробку

Пробка собралась в сторону Обводного канала.

В Петербурге недалеко от Балтийского вокзала пассажирский автобус создал пробку в сторону Обводного канала. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Напротив дома №3 по Митрофаньевскому шоссе сломался пассажирский автобус. Пока водитель пытался его "реанимировать" за ним скопился длинный хвост из автомобилей в сторону Обводного канала.

После продолжительных манипуляций водителю все-таки удалось исправить неполадки и отправиться дальше по положенному маршруту.

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Фото и видео: Piter.TV