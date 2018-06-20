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На Митрофаньевском шоссе сломался пассажирский автобус и создал пробку

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Пробка собралась в сторону Обводного канала.

В Петербурге недалеко от Балтийского вокзала пассажирский автобус создал пробку в сторону Обводного канала. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Напротив дома №3 по Митрофаньевскому шоссе сломался пассажирский автобус. Пока водитель пытался его "реанимировать" за ним скопился длинный хвост из автомобилей в сторону Обводного канала.

После продолжительных манипуляций водителю все-таки удалось исправить неполадки и отправиться дальше по положенному маршруту.

Ранее на Piter.TV: В Выборгском районе в час пик сломался трамвай: образовалась пробка.
Фото и видео: Piter.TV

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Теги: митрофаньевское шоссе, пассажирский автобус, сломался автобус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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