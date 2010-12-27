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В Выборгском районе в час пик сломался трамвай: образовалась пробка
Сегодня, 18:14
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IRINA_CHALKINA

В Выборгском районе в час пик сломался трамвай: образовалась пробка

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Инцидент произошел на перекрестке Луначарского и Есенина.

Во вторник, 12 марта, в Выборгском районе в час пик сломался трамвай. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел на перекрестке Луначарского и Есенина. Причина поломки неизвестна.

Это потому что этот трамвай поехал ещё при Ленине, надо же ему когда-нибудь остановиться

шутят петербуржцы

Кроме того, автовладельцы сообщают о том, что на этом участке образовывается плотное движение. На кадрах видно, что из-за трамвая десяток машин не могут проехать перекресток.

Ранее мы сообщали о том, что На Обуховской обороны столкнулись две иномарки

Фото:дтп и чп петербург/вк

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Теги: выборгский район, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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