В Выборгском районе в час пик сломался трамвай: образовалась пробка

Инцидент произошел на перекрестке Луначарского и Есенина.

Во вторник, 12 марта, в Выборгском районе в час пик сломался трамвай. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел на перекрестке Луначарского и Есенина. Причина поломки неизвестна.

Это потому что этот трамвай поехал ещё при Ленине, надо же ему когда-нибудь остановиться шутят петербуржцы

Кроме того, автовладельцы сообщают о том, что на этом участке образовывается плотное движение. На кадрах видно, что из-за трамвая десяток машин не могут проехать перекресток.

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Фото:дтп и чп петербург/вк