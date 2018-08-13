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На Обуховской обороны столкнулись две иномарки
Сегодня, 17:22
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Rybka123

На Обуховской обороны столкнулись две иномарки

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Информация о пострадавших уточняется.

Во вторник, 12 марта, в Невском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, авария случилась на проспекте Обуховской обороны, 195. На участке  столкнулись иномарки "Ларгус" и "Лансер". Официальных данных от правоохранительных органов пока не поступало, однако на месте работают сотрудники МЧС и медики. Информация о пострадавших уточняется.

В результате ДТП движение в сторону Володарского моста сильно затруднилось. По данным сервиса "Яндекс.Пробки" автомобили двигались со скоростью 7 км/ч. 

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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"  

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Теги: проспект обуховской обороны, столкнулись два автомобиля
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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