На Обуховской обороны столкнулись две иномарки

Информация о пострадавших уточняется.

Во вторник, 12 марта, в Невском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, авария случилась на проспекте Обуховской обороны, 195. На участке столкнулись иномарки "Ларгус" и "Лансер". Официальных данных от правоохранительных органов пока не поступало, однако на месте работают сотрудники МЧС и медики. Информация о пострадавших уточняется.

В результате ДТП движение в сторону Володарского моста сильно затруднилось. По данным сервиса "Яндекс.Пробки" автомобили двигались со скоростью 7 км/ч.



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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"