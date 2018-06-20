На платформе "Автово" нашли 6-летнего немого мальчика

Сейчас он находится в ДГБ № 1.

Накануне в Петербурге около девяти часов вечера на платформе станции метро "Автово" был найден шестилетний мальчик. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

В среду, 10 апреля, командир отделения полиции нашел потерявшегося мальчика. Он не разговаривает, на вид ему около шести лет. На нем были белая шапочка, джинсы, зеленая куртка и черные кроссовки. На курке была пришита надпись: "Коля К. и номер телефона. По указанному номеру нет никакого ответа. Мальчика отвезли в Детскую городскую больницу №1 на улице Авангардная, дом №14.

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Фото: Piter.TV​​​​​​​