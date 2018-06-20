Два человека погибли при пожаре в квартире на Софьи Ковалевской

Пламя вспыхнуло в однокомнатной квартире на седьмом этаже.

Утром 11 апреля в Калининском районе Петербурга произошел пожар. Как рассказал источник в экстренных службах, загорелась однокомнатная квартира на седьмом этаже дома №4 по улице Софьи Ковалевской.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили в помещении тела двух людей. В настоящий момент возгорание ликвидировано, а умершие доставлены в морг. Дознавателям предстоит установить причину пожара.

Ранее мы писали, что второкурсница ВШЭ выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара.

Фото: Piter.TV