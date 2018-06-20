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Два человека погибли при пожаре в квартире на Софьи Ковалевской
Сегодня, 9:43
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Alena_Zinovieva

Два человека погибли при пожаре в квартире на Софьи Ковалевской

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Пламя вспыхнуло в однокомнатной квартире на седьмом этаже.

Утром 11 апреля в Калининском районе Петербурга произошел пожар. Как рассказал источник в экстренных службах, загорелась однокомнатная квартира на седьмом этаже дома №4 по улице Софьи Ковалевской.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили в помещении тела двух людей. В настоящий момент возгорание ликвидировано, а умершие доставлены в морг. Дознавателям предстоит установить причину пожара.

Ранее мы писали, что второкурсница ВШЭ выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара.

Фото: Piter.TV

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Теги: огонь, погибли при пожаре, пожар в квартире
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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