Второкурсница ВШЭ выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара

Сейчас она находится с тяжелыми травмами в Институте скорой помощи им. Джанелидзе.

В Петербурге в ночь на 11 апреля произошел пожар в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики". Спасаясь от огня, одна девушка была вынуждена выпрыгнуть из окна. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на МЧС.

В одной из комнат общежития ВШЭ загорелась обстановка на четвертом этаже. Второкурсница запаниковала и выпрыгнула в окно. Она осталась жива, но с тяжелыми травмами ее госпитализировали в Институт скорой помощи им. Джанелидзе.

Сейчас студентке ничего не угрожает. Лечение и восстановление пострадавшей будет производиться полностью за счет средств учебного заведения.

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Фото: Piter.TV​​​​​​​