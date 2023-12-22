Число отравлений мухоморами растёт в Петербурге

Наиболее часто отравления происходят из-за употребления пантерного и красного мухоморов, причем дозировки яда могут существенно превышать безопасные пределы.

С начала 2022 года число петербуржцев, попадающих в больницу из-за отравления мухоморами, значительно возросло. Об этом свидетельствуют данные НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Наиболее часто отравления происходят из-за употребления пантерного и красного мухоморов, причем дозировки яда могут существенно превышать безопасные пределы. Одной из основных причин данной проблемы является легкодоступность ядовитых грибов. Среди наиболее распространенных симптомов у пострадавших - галлюцинации и головокружение.

Пациенты, госпитализированные из-за отравления мухоморами, проводят в стационаре в среднем двое суток. За последний период обратились за помощью к врачам 48 мужчин и 30 женщин. Средний возраст пострадавших составляет от 23 до 27 лет.

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