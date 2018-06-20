Из горящего здания на набережной реки Фонтанки эвакуировали 100 человек

В доме загорелась вентиляционная шахта.

Днем 8 апреля в центре Петербурга произошел пожар. Как сообщает пресс-служба городского управления МЧС, в разноуровневом 5-7-этажном жилом здании начал тлеть мусор на площади 2 квадратных метра.

Инцидент произошел в доме №17 на набережной реки Фонтанки. Огонь разгорелся в вентиляционной шахте. Спасатели эвакуировали из горящего здания 100 человек. Сведения о пострадавших не поступали.

Отметим, что пожар случился в доме, построенном в 1858 году. Некоторое время в нем проживал писатель и драматург Иван Тургенев.

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Фото: Piter.TV